Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Мы все практически видим потенциал смягчения денежно-кредитной политики. Вопрос - как быстро и когда использовать этот потенциал. И считаем, что действительно есть потенциал снижения ставки, в том числе на уровне 100 базисных пунктов. Но во многом это будет зависеть от ситуации.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИнтерфакс - Россия 08:38
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Комментарии
Общество
Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
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Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли.
РБК 08:38
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Гуф посвятил новую песню Кети Топурии
В новой песне Алексей Долматов разоткровенничался о сильных чувствах к Кети Топурии, с которой встречался в 2017 году.
StarHit.ru 05:06
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
РИА Новости 05:13
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Роспотребнадзор считает развитие ситуации с коронавирусом позитивным
Анна Попова назвала позитивным развитие ситуации с коронавирусом в России.
Вечерний Мурманск 08:35
Политика
Донецк решили переименовать в Сталино в честь Ленина
«Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку — в город Сталино», — цитируют «Новости Донбасса» документ заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.
Новая газета 06:24
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Политика
Вашингтон счел коронавирус поводом для новых санкций
В чем США обвиняют Китай Американские власти впервые обвинили Китай в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19 и летальности коронавируса в середине марта.
РБК 08:50
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
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Газета Metro 08:15
Армия и оружие
Баранец: РФ мощью оружия компенсирует превосходство НАТО в Европе
Для России западное направление является особенно важным, так как там сосредоточены огромные силы НАТО, но размещенное в Ленинградской и Калининградской областях оружие своей мощью компенсирует численный перевес войск альянса.
Политика Сегодня вчера в 12:51
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Политика
Путин: Автодилеры откроются одними из первых
Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Росбалт 08:51
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera вчера в 15:29
Общество
Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему ОМС
Эпидемия коронавируса показала, что систему обязательного медицинского страхования в России необходимо реформировать.
Rambler News Service 07:13
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом
Газета.Ru вчера в 09:34