Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Как изменение ключевой ставки ЦБ РФ повлияет на рынок ипотечного кредитования
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Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост
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