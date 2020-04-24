Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Новости кризиса 24 апреля: ЦБ снизил ключевую ставку, на поддержку российского автопрома потратят миллиарды

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Эксперты не ждут заметного эффекта от снижения ключевой ставки для рынка недвижимости

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ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08:58
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