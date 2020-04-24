Финансы
КоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Авто
Toyota планирует избавиться от V8 в своих автомобилях
Речь идет о двигателях для императорского седана Toyota Century, дизельном V8 для Land Cruiser 70 и новом бензиновом моторе с двойным турбонаддувом, обещанном для флагманской версии купе Lexus LC F. Таким образом, подтверждается информация издания speedme.ru о том, что следующий Toyota Land Cruiser 300 лишится мощного V8.
SpeedMe 01:22
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Общество
Стали известны даты вывозных рейсов из зарубежных городов в Петербург
Вечером пятницы, 24 апреля, стало известно о датах вывозных рейсов с пересадкой в Петербурге.
Невские Новости 17:00
Общество
Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники
Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
Авто
Гибрид «УАЗа» и «Шишиги» продают в Казахстане
На одной из интернет-площадок Казахстана продают особый вездеход «Барс-01», который сочетает себе несколько моделей.
32CARS.ru вчера в 03:11
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий
Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
Вести Подмосковья 08:16
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Армия и оружие
Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье
Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Происшествия
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 12:58
Экономика
Экономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса
Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса.
URA.Ru 11:47
Футбол
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Общество
Роспотребнадзор разработал план возобновления работы ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного возвращения к работе ресторанов и кафе, пишет РИА Новости.
Полит.ру вчера в 10:11
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню жене, но Оксана Самойлова не отреагировала
Рэпер оставил комментарий в Instagram с признанием в любви под фотографией Оксаны с дочерью.
RuNews24.ru 16:14
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня вчера в 05:43
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Космос
Телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет. NASA показало его новый снимок
30 лет исполнилось космическому телескопу имени Эдвина Хаббла. 24 апреля 1990 года шаттл «Дискавери» стартовал с аппаратом на борту.
Телеканал 360° 17:29
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
Армия и оружие
Минобороны опубликовало «новые» фотографии со встречи на Эльбе
Москва, 25 апреля 2020, 00:26 — REGNUM На официальном сайте Минобороны России начал работу новый раздел с уникальными фотографиями советских полководцев в период встречи союзных армий на Эльбе в апреле 1945 года, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
REGNUM 17:26