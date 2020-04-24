Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
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В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
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В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Армия и оружие
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Общество
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Всего на сегодняшний день в медучреждениях Кузбасса лечатся 95 больных коронавирусом.
Avoka.do вчера в 00:15
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Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
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Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том, что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии
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РИА Новости вчера в 23:48
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В прессе Нидерландов напомнили о решающем вкладе Красной Армии в Победу над гитлеровской Германией
Нидерландский автор отмечает ту цену, которую пришлось заплатить СССР в годы войны, чтобы сокрушить нацистскую Германию.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
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Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
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Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
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Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
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