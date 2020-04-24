Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

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В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом.
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Продлить режим самоизоляции на полмесяца предлагает Роспотребнадзор

Пока рано говорить об открытии мест массового скопления людей и отмене режима самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RuNews24.ru 00:29
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Общество

В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

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Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник

Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
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Общество

В МЧС рассказали о медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС

Более 4,4 тысяч граждан России, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в последние годы получили бесплатную комплексную медицинскую помощь, 26 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
ИА Красная Весна вчера в 23:35
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Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные денежные доходы россиян в январе — марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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Общество

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

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Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

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Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
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Общество

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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

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В Бурятии еще 10 медиков заразились коронавирусом

Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.
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В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

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Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

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РИА Новости 24 апреля в 07:27
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 24 апреля в 08:31
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

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