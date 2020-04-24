Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

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ЦБ прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 4—6%

Набиуллина рассказала о рисках в случае раздачи денег населению

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Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%

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Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.