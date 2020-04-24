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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Газета.Ru
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ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС 24 апреля в 08:58
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Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

РИА Новости 24 апреля в 11:55
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Информация Банка России от 24 апреля 2020 г. «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых»

Гарант 24 апреля в 09:11
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