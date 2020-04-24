Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Центробанк снизил ключевую ставку с 6% до 5,5%

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Банк России снизил ключевую ставку

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Центробанк прогнозирует снижение темпов роста кредитования населения

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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

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Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

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Рубль укрепился к доллару и евро на решении ЦБ снизить ключевую ставку

Интерфакс06:53

Аналитики предсказали снижение ключевой ставки до 5,5%

Телеканал 360°20 апреля в 20:40
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Комментарии

Общество

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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
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Экономика

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
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Общество

Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
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Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
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Энергетика

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
1,7K
Общество

В регионе введут цифровые пропуска

Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.
Рыбинские Известия вчера в 02:16
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
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Общество

Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
94
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,2K
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
783
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
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Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

РИА Новости 06:38
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Здоровье

Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
36
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
124
Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
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Общество

В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим

В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
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Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38
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Здоровье

Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Экономика

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 2020 года

Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до 1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Как работают Яндекс.Новости?
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