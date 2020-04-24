Финансы
КоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Политика
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 35 человек
Как сообщает оперативный штаб в понедельник, 27 апреля, в Самарской области подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:32
Религия
Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций
В рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков, сообщает Financial Times.
Вести.Ru 00:25
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Политика
Мэра Праги и главу одного из районов чешской столицы взяли под охрану из-за информации о готовившемся на них покушении
В свою очередь, мэр Праги Зденек Гржиб в конце февраля активно выступал за решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 05:01
Шоу-бизнес
Супруга Цекало поделилась откровенным фото мужа
Дарина Эрвин, супруга российского шоумена Александра Цекало, разместила на своей страничке в социальных сетях фотографию, на которой можно увидеть ее обнаженного мужа.
Discover24 03:54
Общество
Футболист Фролов: правительству наплевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о действиях правительства России.
Чемпионат 04:39
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
Lenta.ru 03:59
Общество
За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом
Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:48
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:52
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Наука
Изменение климата может замедлить ураганы
Как выяснилось, изменение климата может замедлить ураганы, что приведёт к ещё большим разрушениям.
Goroday.ru 04:29
Происшествия
Коронавирус. В список нарушителей попали автовокзал, магазин и парикмахерская
23 апреля Красноармейским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, в отношении индивидуальной предпринимательницы, которая осуществляла деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению в Красноармейске, чем нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности.
Взгляд-инфо 04:07
Общество
В Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса
Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными.
Коммерсантъ Казань 04:18
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:37
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь 03:24
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54