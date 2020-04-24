Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 252

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. 106

Экономика Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций В рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков, сообщает Financial Times.

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 250

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 235

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 78

Шоу-бизнес Супруга Цекало поделилась откровенным фото мужа Дарина Эрвин, супруга российского шоумена Александра Цекало, разместила на своей страничке в социальных сетях фотографию, на которой можно увидеть ее обнаженного мужа.

Общество За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 217

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.

Наука Изменение климата может замедлить ураганы Как выяснилось, изменение климата может замедлить ураганы, что приведёт к ещё большим разрушениям. 1

Происшествия Коронавирус. В список нарушителей попали автовокзал, магазин и парикмахерская 23 апреля Красноармейским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, в отношении индивидуальной предпринимательницы, которая осуществляла деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению в Красноармейске, чем нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Общество В Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными. 28