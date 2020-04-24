В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,8K

Авто Компания Geely прекращает поставки автомобилей из Белоруссии в Россию Выпуск машин на заводе «БелДжи» будет приостановлен по причине отсутствия комплектующих из КНР, а также из-за массового закрытия автосалонов и различных ограничений в Республике Беларусь и РФ.

Общество В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 3

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 393

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,4K

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 153

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 1,2K

Общество Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников. 210

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 503

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 352

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. 31

Экономика В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса. 252

Происшествия В больнице РЖД в Перми локализовали очаг заражения коронавирусом Очаг заражения COVID-19 выявлен и локализован в больнице "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми, с начала недели там, предварительно, заразились 48 человек, у семи сотрудников и 26 бывших пациентов коронавирус подтвержден, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса. 29

Армия и оружие Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.

Общество «Союзмультфильм» хочет отобрать «Чебурашку» у Японии Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии приобрела 16 лет назад компания SP International, договор действует до 2023 года. 190

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября. 18