Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Комментарии
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Здоровье
Володин: Скорая помощь в Саратове получит новые «Газели» класса Next
В ближайшее время Скорую помощь в Саратове укомплектуют достаточным количеством новых автомобилей, необходимо решать проблему нехватки кадров.
Четвертая Власть 12:07
Авто
Компания Geely прекращает поставки автомобилей из Белоруссии в Россию
Выпуск машин на заводе «БелДжи» будет приостановлен по причине отсутствия комплектующих из КНР, а также из-за массового закрытия автосалонов и различных ограничений в Республике Беларусь и РФ.
Car.ru 14:35
Общество
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 11:37
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Экономика
В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса
Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
РИА Новости 11:52
Энергетика
Трамп: Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы нефтедобычи
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы добычи нефти.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
В больнице РЖД в Перми локализовали очаг заражения коронавирусом
Очаг заражения COVID-19 выявлен и локализован в больнице "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги в Перми, с начала недели там, предварительно, заразились 48 человек, у семи сотрудников и 26 бывших пациентов коронавирус подтвержден, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:15
Наука
Ученые анализируют свидетельства человеческих жертвоприношений
Машины и Механизмы вчера в 21:54
Армия и оружие
Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы
Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать «Чебурашку» у Японии
Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии приобрела 16 лет назад компания SP International, договор действует до 2023 года.
Газета Культура 07:55
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Общество
Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники
Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34