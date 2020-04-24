Финансы
КоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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Комментарии
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Футбол
Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»
Руни перешел в «МЮ» в 2004 году, Фердинанд – в 2002-м.
Sports.ru 15:59
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Наука
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля
Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Общество
Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Общество
В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета вчера в 07:37
Общество
Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища
Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения.
Piter.tv 12:41