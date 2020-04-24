Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

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