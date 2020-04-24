Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

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Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

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Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

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Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?

Аргументы и Фактывчера в 08:14

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАССвчера в 08:58

Делягин призвал не ждать роста экономики РФ после снижения ключевой ставки

REGNUMвчера в 11:17
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Футбол

Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»

Руни перешел в «МЮ» в 2004 году, Фердинанд – в 2002-м.
Sports.ru 15:59
Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Наука

Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли

Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Происшествия

В Неваде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

РИА Новости 20:02
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
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Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Общество

Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
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Общество

В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Игры

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета вчера в 07:37
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Общество

Коронавирусом в Твери заразились воспитанники суворовского училища

Как отметили представители ведомства, положительный результат теста на COVID-19 оказался у восьми воспитанников учреждения.
Piter.tv 12:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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