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Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 975

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Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 48

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Общество Двое граждан США не выдержали условий калининградского обсерватора В Калининградской области откроют четвёртый обсерватор в санатории "Янтарный берег", но на этом региональные власти ограничатся, "чтобы ничего другого не оставалось людям, как брать обратный билет и лететь обратно", заявил сегодня, 24 апреля, на брифинге губернатор региона Антон Алиханов. 1

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 935

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Здоровье Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 16

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской опубликовала фото с небритыми подмышками Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая после громкого скандала с матерью уехала жить к отцу в Америку, регулярно шокирует своих подписчиков экстравагантными фотографиями, вызывающими изумление. 6