Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Мужчина с коронавирусом сбежал из-под изоляции в Иркутске
Как известно, мужчина прилетел в Иркутскую область из Москвы и был помещён под наблюдение.
Иркутск Сегодня 06:53
Политика
Лавров высказался о ситуации с нападками на ВОЗ
По мнению Лаврова, негативная оценка деятельности ВОЗ политизирована и демонстрирует стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с пандемией.
Аргументы и Факты 09:18
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Политика
Лавров ожидает новой волны обвинений во «вмешательстве» в США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.
RT на русском 09:09
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Общество
Глава Роспотребнадзора хочет продления режима самоизоляции
Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что пока рано говорить об окончании режима самоизоляции.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
Космос
Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника
ИА Красная Весна 03:22
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей
Китайская компания Xiaomi в преддверии презентации нового смартфона Mi 10 Youth Edition заявила, что в грядущем устройстве установлен уникальный AMOLED-дисплей от южнокорейского техногиганта Samsung с матрицей Pentile.
Актуальные Новости 07:40
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости 23 апреля в 15:25
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Здоровье
Отделения больниц на Урале перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
Шесть уральских больниц попали в список медучреждений, в которых выделят дополнительные койко-места для больных коронавирусом.
URA.Ru 09:18
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Футбол
Серхи Роберто может перейти в «Ювентус»
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может продолжить карьеру в Италии, пишет Sport.К 28-летнему футболисту проявляет интерес "Ювентус".
Soccer.ru 09:03
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Армия и оружие
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире
Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
Дни24 вчера в 04:56
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38