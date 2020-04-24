Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Комментарии
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Футбол
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Шоу-бизнес
Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье
Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась снимком в прозрачном нижнем белье из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine.
Lenta.ru 15:08
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Общество
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия
В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа
В жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошел взрыв газа, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Instagram.
РБК 09:24
Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Энергетика
Трамп: Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы нефтедобычи
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Москва и Эр-Рияд могут продолжить сокращать объемы добычи нефти.
Газета.Ru 13:45
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия 16:24
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Футбол
В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках
Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports.
Спорт-Экспресс 13:25
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Гаджеты
Опубликованы новые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Компания Xiaomi опубликовала несколько новых фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 10:25
Армия и оружие
Начался экспорт боевой платформы «Бумеранг»
Унифицировання боевая платформа «Бумеранг» является результатом работы инженеров «Военно-промышленной компании».
ГЛАС.RU вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове
В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru 00:30
Общество
Союз педиатров предложил продлить учебный год для старшеклассников
Продлить учебный год учащимся старших классов до июня порекомендовала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова 24 апреля на совещании заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
ИА Красная Весна 15:35
Технологии
Состоялось крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
По словам главы маркетинга Wi-Fi Alliance Кевина Робинсона (Kevin Robinson), диапазоны 2,4 и 5 ГГц начали использовать в далеком 1999 году, одновременно с основанием альянса.
Live24 11:14
Финансы
Рубль укрепился после снижения ключевой ставки
Другое дело, что общая динамика российской национальной валюты в ближайшее время будет зависеть не столько от уровня процентных ставок и даже не от уровня цен на нефть, которая, уже понятно, опустилась надолго и вниз.
BFM.ru 12:13