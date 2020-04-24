Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
Комментарии
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 24 апреля в 11:44
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 58 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:37
Армия и оружие
В Сети высмеяли поход украинских моряков
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
Общество
В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 513
По состоянию на 19:00 24 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 513, утром 24 апреля таковых было 498.На данный момент выздоровели 17 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 24 апреля в 13:06
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наличии «инфицирующей дозы» коронавируса, а также дал прогноз по дальнейшему развитию пандемии.
Известия 01:07
Культура
Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн
За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Общество
В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом.
REGNUM 01:14
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru 23 апреля в 02:21
Политика
Politico: в США могут сменить главу Минздрава
Администрация президента США рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения Алекса Азара, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:32
Технологии
Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
"Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя", — отметил он.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета вчера в 05:45
Общество
Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями
Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер вчера в 08:53
Здоровье
Работники рудника в Алтайском крае заразились коронавирусом
Накануне губернатор Алтайского края направил в Змеиногорский район дополнительную группу медиков и партию лекарств и средств индивидуальной защиты.
Говорит Москва вчера в 04:02
Происшествия
На Кубани выявили 84 новых случая заболевания коронавирусом
25 апреля в Краснодарском крае было зарегистрировано еще 84 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 07:01
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
В МЧС рассказали о медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС
Более 4,4 тысяч граждан России, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в последние годы получили бесплатную комплексную медицинскую помощь, 26 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
ИА Красная Весна вчера в 23:35
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров
Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.
Национальная служба новостей вчера в 03:31
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Энергетика
Экономисты Deutsche Bank оценили сроки исчерпания российского ФНБ
Экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки в интервью для РБК сделали прогноз, согласно которому ликвид ФНБ Минфина может быть исчерпан в срок, едва превышающий два года.
Live24 24 апреля в 00:55
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии
Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК вчера в 12:25