В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Экономика Частных лоцманов ссаживают на берег В пояснительной записке говорится, что появление частных лоцманов разбалансировало и затормозило развитие системы в стране, вывело ее из-под государственного контроля и нарушило международные обязательства РФ в сфере обеспечения безопасности мореплавания в морских портах.

Политика В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос. 250

Общество Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги". 34

Экономика Как поддержат водный транспорт Правила игры Адресная поддержка морского и внутреннего водного транспорта по предложению Минтранса ограничится лишь выделением средств Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на заказ новых речных и морских судов.

Политика Трамп раскритиковал NYT за публикацию о его рабочих привычках Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию в газете New Yourk Tramp, в которой рассказывалось о его привычках на работе.

Интернет Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10 Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска. 1

Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 5,4K

Технологии Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 40

Экономика У микрофинансистов осталось мало денег Меньше 17% небольших МФО имеют достаточный запас денежных средств.

Экономика Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам К концу прошлой недели в США и Евросоюзе были утверждены два новых крупных пакета мер финансовой помощи.

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 135

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 757

Футбол В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников». 1

Политика Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2,9K

Космос 29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид 29 апреля к Земле приблизится гигантский астероид, сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными небесными телами. 79

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 175