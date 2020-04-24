Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых

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Комментарии

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В пояснительной записке говорится, что появление частных лоцманов разбалансировало и затормозило развитие системы в стране, вывело ее из-под государственного контроля и нарушило международные обязательства РФ в сфере обеспечения безопасности мореплавания в морских портах.
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В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына

Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
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Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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Общество

Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
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Экономика

Как поддержат водный транспорт

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Трамп раскритиковал NYT за публикацию о его рабочих привычках

Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию в газете New Yourk Tramp, в которой рассказывалось о его привычках на работе.
Газета.Ru 18:21
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Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
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Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
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12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
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Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
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Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае

Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
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Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
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Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
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Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам

Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам К концу прошлой недели в США и Евросоюзе были утверждены два новых крупных пакета мер финансовой помощи.
Коммерсантъ 15:13
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем

Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
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Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

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Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

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