Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
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Комментарии
Экономика
Частных лоцманов ссаживают на берег
В пояснительной записке говорится, что появление частных лоцманов разбалансировало и затормозило развитие системы в стране, вывело ее из-под государственного контроля и нарушило международные обязательства РФ в сфере обеспечения безопасности мореплавания в морских портах.
Коммерсантъ 18:35
Политика
В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына
Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
REGNUM вчера в 18:30
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Общество
Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
Экономика
Как поддержат водный транспорт
Правила игры Адресная поддержка морского и внутреннего водного транспорта по предложению Минтранса ограничится лишь выделением средств Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на заказ новых речных и морских судов.
Коммерсантъ 18:30
Политика
Трамп раскритиковал NYT за публикацию о его рабочих привычках
Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию в газете New Yourk Tramp, в которой рассказывалось о его привычках на работе.
Газета.Ru 18:21
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra 13:29
Футбол
12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА
26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Технологии
Новый Test Drive Unlimited могут анонсировать в мае
Анонс новой части Test Drive Unlimited может состояться в мае.
CyberSport.ru 17:31
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Экономика
У микрофинансистов осталось мало денег
Меньше 17% небольших МФО имеют достаточный запас денежных средств.
Коммерсантъ 18:35
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Экономика
Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам
Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам К концу прошлой недели в США и Евросоюзе были утверждены два новых крупных пакета мер финансовой помощи.
Коммерсантъ 15:13
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о Донбассе политическим спектаклем
Прощание с Донбассом: Пушков усомнился в способности Зеленского положить конец войне Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Донбасса.
ПолитРоссия 12:30
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Космос
29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
29 апреля к Земле приблизится гигантский астероид, сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными небесными телами.
Что происходит 24 апреля в 02:49
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Кино
Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей
По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна 17:03
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета 05:12
Культура
Прокуратуру попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Телеканал 360° 17:56