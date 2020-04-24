Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новостивчера в 01:00

ЦБ продолжает снижать ключевую ставку и ухудшать прогноз ВВП

Коммерсантъ24 апреля в 18:00

Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?

Аргументы и Факты24 апреля в 08:14

Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

Московский Комсомолец24 апреля в 10:47

Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМ24 апреля в 14:41

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Интерфакс24 апреля в 16:57

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС24 апреля в 08:58
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,4K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

Рейс из Бангкока со 113 российскими гражданами, которые не могли вернуться домой из-за пандемии коронавируса, прибыл в Хабаровск.
РБК вчера в 23:07
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Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 22:21
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Общество

Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
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Здоровье

В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
2
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 24 апреля в 02:02
1,2K
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
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Гаджеты

Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13

В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa 24 апреля в 10:48
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
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Происшествия

Украинская клиника продавала младенцев за границу

Руководство одной из украинских клиник организовало продажу новорожденных за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.
URA.Ru вчера в 23:55
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Экономика

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
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Культура

Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня

Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
REGNUM вчера в 02:52
Хоккей

Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату

Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru вчера в 05:45
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК вчера в 17:22
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Здоровье

В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом

Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo вчера в 08:20
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Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
1,2K
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
3,8K
Общество

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
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Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
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