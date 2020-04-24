Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

Экономика Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. 2,9K

Общество Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. 2

Армия и оружие Как Польша проиграла Украину Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 804

Здоровье Путин услышал гнев народа На прошедшей неделе Путин опять говорил правильные слова, Мишустин подписывал правильные документы, медики называли абстрактные цифры. 4

Политика Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией. 2

Здоровье «Врачи должны только лечить»: Малышева заступилась за медиков В своем выступлении на радио «КП» Елена Малышева раскритиковала тех чиновников, которые советуют медицинским работникам самим шить бахилы и маски. 2

Происшествия Еще один случай COVID-19 подтвердили на Сахалине Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области.

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 121