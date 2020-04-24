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Биатлон Союз биатлонистов России накопил долги на сумму 1 млн евро Финансовая задолженность Союза биатлонистов России составляет один миллион евро, заявил президент СБР Владимир Драчев в ходе онлайн-трансляции на своей странице в инстаграме.

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