Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
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Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
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В России открыли автосалон новых советских автомобилей
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WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США
Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.
Газета.Ru 16:55
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Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото льда
Ученые установили, что к 2050 году, даже в случае сведения к минимуму выбросов СО2, каждым летом будет наблюдаться полное освобождение Северного ледовитого океана ото льда.
Дни24 22 апреля в 19:00
Финансы
Россияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту.
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
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Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Футбол
Справедливо ЛЕ: одна осечка может лишить «Ростов» Лиги чемпионов
УЕФА разрешил лигам самостоятельно распределять путевки, но с условием, что это будет максимально справедливо, прозрачно и одобрено общественностью.
Известия 17:00
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Происшествия
Адвокат: помощник главы Россельхознадзора не является фигурантом уголовного дела
Адвокат помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова Кирилл Бельский назвал клеветой появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновнику якобы предъявили обвинение по делу о развратных действиях в отношении столичной школьницы.
BFM.ru 13:13
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive вчера в 02:21
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году
Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ вчера в 10:31
Общество
В Испании выясняют, как вирус проник в страну
Учёные главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять какого типа коронавирус в какой территории, а ещё когда и где им мог заразиться больной.
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Происшествия
В Архангельске загорелся деревянный жилой дом
В Архангельске произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК 19:27
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля
Режим полной самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля включительно.
АиФ Иркутск 10:26
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года.
МР7.ру 11:24
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Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Общество
Жители регионов смогут получить рабочие пропуска только на 12 часов
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов рассказал, что оформленные жителями регионов электронные пропуска для выхода на работу будут действовать 12 часов.
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