Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Расширен список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Политика
МИД Турции осудил заявление Трампа в день годовщины геноцида армян
На текущий момент, несмотря несколько резолюций Конгресса США с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, администрация Трампа не решается это сделать, предпочитая не обострять отношения с Турцией.
ИА Красная Весна 13:22
Армия и оружие
ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160
Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню жене, но Оксана Самойлова не отреагировала
Рэпер оставил комментарий в Instagram с признанием в любви под фотографией Оксаны с дочерью.
RuNews24.ru 16:14
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками
23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США.
Вести.Ru 11:55
Экономика
Экономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса
Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса.
URA.Ru 11:47
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Экономика
Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей
Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru вчера в 11:54
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Youth Edition порадует разъемом 3,5 мм и технологией AR
Новый постер демонстрирует не только лицевую панель с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, он также подтверждает наличие стандартного разъема 3,5 мм для подключения наушников, который находится на верхней панели.
iXBT.com вчера в 23:41
Авто
Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
SpeedMe 22 апреля в 23:27
Интернет
Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:17
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Общество
Роспотребнадзор выступил против послаблений на майские праздники
Анна Попова, являющаяся главой Роспотребнадзора, сообщила о невозможности послабления ограничений на майские праздники.
Дни24 09:07
Происшествия
Заключенные колонии в Уфе устроили беспорядки
Заключенные уфимской колонии №3, которая находится в Шакше, устроили беспорядки.
Уфа1.ру 00:33
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове
В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru 00:30
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Общество
Власти РФ могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан
Российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные.
Будущее России. Национальные проекты 13:26
Армия и оружие
Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы
Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Общество
Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно
Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:39
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 11:37