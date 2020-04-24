Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:49, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
Известия 07:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года»
Журнал «Glamour» решил отобрать у 29-летней Регины Тодоренко титул «Женщина года».
Родной город вчера в 14:37
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Общество
В Минюсте прокомментировали введение в КоАП штрафа за нарушение тишины
Включение в федеральный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время позволит сделать едиными санкции по таким нарушениям в разных регионах.
ТАСС 17:17
Общество
Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии
По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, — сообщили в Минобороны.
45.ru 14:38
Общество
Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза
Эннио Бордато добавил, что Джульетто Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
RuNews24.ru 07:50
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Футбол
Роббен признался, что думает о возобновлении карьеры
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен признался, что скучает по карьере футболиста.
Нева Спорт 11:22
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru 13:14
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
Авто
Немцы представили бронированный Range Rover за 1,2 миллиона евро
Колесная база увеличена на метр, в салоне располагается три ряда сидений. Интерьер Range Rover выполняется по индивидуальному заказу.
Юга.ру 18:18
Теннис
Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
Общество
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений для бизнеса, введённых в связи с распространением COVID-19.
RT на русском 04:10
Общество
Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме
Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
Здоровье
ABC (Испания): ирландское чудо наглядно показывает, что британский сосед плохо справляется с коронавирусом (ABC.es)
В свою очередь, в Республике Ирландия происходит чудо в разгар трагедии, так как с момента вспышки заболевания погибли 800 человек — небольшое количество по сравнению с соседом, где с начала эпидемии погибло ужасающее количество людей — 18 738.
ИноСМИ 20:30
Игры
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Происшествия
Несколько дач сгорели из-за упавшей опоры ЛЭП под станцией Кука
Пожар, возникший в результате падения опоры электропередач под станцией Кука в Читинском районе, повредил несколько дач, сообщила 26 апреля в своём телеграм-канале комиссия по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края.
Чита.Ру 04:45