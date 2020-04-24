Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
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Комментарии
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«В нашем отделении заразились почти все»: сотрудники института травматологии имени Вредена записали видео с просьбой о помощи
В интернете появилось эмоциональное видео от, предположительно, одной из сотрудниц петербургского института травматологии и ортопедии имени Вредена.
КП - Санкт-Петербург 15:00
Политика
Трамп и Макрон заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Космос
29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
29 апреля к Земле приблизится гигантский астероид, сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными небесными телами.
Что происходит 24 апреля в 02:49
Общество
Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
Авто
Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90
1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 24 апреля в 05:08
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин
Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
Нижегородская Правда 02:30
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
Российская газета 24 апреля в 19:58
Наука
Китайские учёные проверили эффективность «Арбидола» при коронавирусе
Исследование китайских специалистов не подтвердило значимую эффективность арбидола, лопинавира и ритонавира в качестве средств против опасного вируса.
Evo-rus.com 23 апреля в 03:44
Общество
Вслед за Кадыровым сотрудники МЧС Чечни побрились налысо
Главный региональный 04:52
Общество
Коронавирус выявили у 874 российских военных
У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:43
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
Футбол
Караваев назвал чемпионат, в котором хотел бы поиграть
Футболист ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы попробовать свои силы.
Евро-футбол.ру 15:10
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
Авто
В сети раскрыли внешность нового BMW 2-Series
Фотографии нового купе BMW 2-Series, сделанные до официальной премьеры, опубликовали пользователи тематического форма 26 апреля на портале 2addicts.com.
ИА Красная Весна 13:58
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Технологии
Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском вчера в 03:48
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
МИР 24 вчера в 05:46