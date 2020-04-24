В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Здоровье В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – в районе 100 тысяч рублей, а тяжелых – в районе 200 тысяч рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова. 1

Здоровье Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. 6

Общество Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику Свободных кадров в медицине в России нет, к понедельнику необходимо подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медвузов на практику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. 6

Политика Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди». 3

Общество Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса. 135

Политика Украина отказалась передавать прах разведчика Кузнецова родственникам Власти Львова отказались отдавать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает "Интерфакс".

Энергетика «Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу. 17

Общество Роспотребнадзор рассказал, как будут открываться кафе В ведомстве рассказали, что кафе и рестораны, которые сейчас работают только в режиме доставки, возобновят "очное" обслуживание клиентов сначала на ограниченной площади и с небольшим количеством посетителей. 734

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Общество Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка. 103

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