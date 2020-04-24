Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Комментарии
Здоровье
В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом
Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – в районе 100 тысяч рублей, а тяжелых – в районе 200 тысяч рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.
РИА Новости 06:25
Здоровье
Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента
Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Свободных кадров в медицине в России нет, к понедельнику необходимо подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медвузов на практику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 07:37
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Общество
Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему ОМС
Эпидемия коронавируса показала, что систему обязательного медицинского страхования в России необходимо реформировать.
Rambler News Service 07:13
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Политика
Украина отказалась передавать прах разведчика Кузнецова родственникам
Власти Львова отказались отдавать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ 06:19
Энергетика
«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США
Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
РБК 05:05
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как будут открываться кафе
В ведомстве рассказали, что кафе и рестораны, которые сейчас работают только в режиме доставки, возобновят "очное" обслуживание клиентов сначала на ограниченной площади и с небольшим количеством посетителей.
Труд вчера в 10:40
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Общество
В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим
В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
Уральский меридиан 05:48
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Интернет
Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц
Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Общество
Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом
Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
Футбол
Чемпионат Кореи начнется 8 мая без зрителей
Чемпионат Южной Кореи сезона-2020 начнется 8 мая, сообщает Reuters. Ранее старт турнира отложили из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 07:35
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку
Ведомости вчера в 16:15
Кино
В разработку запущен сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»
Студия Paramount запустила в разработку сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте», первая часть которых вышла в 2019 году.
Игромания.ру 07:27
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Наука
Количество насекомых на Земле значительно уменьшилось
Анализ объединил наблюдения за почти 1700 насекомыми и показал, что некоторые виды все-таки нарушают общую тенденцию к снижению.
Популярная механика 06:12