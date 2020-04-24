Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки

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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Интерфакс06:43
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В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
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Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

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Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке даты окончания Второй мировой войны.
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Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19

Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19.
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Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
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Общество

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
РИА Новости 11:20
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Политика

В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
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Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно

Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:39
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Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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Общество

Воробьев заявил, что скорая в Подмосковье работает на пределе

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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
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Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

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США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей

Согласно документу, опубликованному на сайте Федерации футбола Беларуси по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей.
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Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

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