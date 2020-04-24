Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Комментарии
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
В Москве умер 41 больной коронавирусом
В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 14:37
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Политика
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке даты окончания Второй мировой войны.
RT на русском 05:06
Технологии
Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19
Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 15:36
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Общество
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
РИА Новости 11:20
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Общество
Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно
Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:39
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Здоровье
Очередь скорых у Покровской больницы продолжает расти
Мегаполис онлайн 11:33
Общество
Липчанам разрешат одиночные пробежки и прогулки с семьей
Жители Липецкой области с субботы, 25 апреля, получат возможность выходить на одиночные пробежки по улице и прогулки семьей.
Обозреватель Врн 15:26
Здоровье
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту
Стало известно, что УАЗ «Патриот» следующего поколения будет иметь развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства и вместе с этим, выполняющую роль акустического экрана.
32CARS.ru 10:47
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Здоровье
Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП
Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП.
Курск сегодня 09:33
Футбол
Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей
Согласно документу, опубликованному на сайте Федерации футбола Беларуси по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей.
Евро-футбол.ру 12:17
Общество
Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52