Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Комментарии
Общество
Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
РИА Новости 12:55
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи
Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество
В Ростовской области скончался первый больной коронавирусом
В Ростове-на-Дону зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Городской репортер 08:29
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Минобрнауки назвал срок окончания учебного года в вузах
После окончания образовательных программ в вузах начнутся каникулы, практика и т.п. Сдвигать сроки завершения учебного года не планируется.
REGNUM 12:53
Футбол
Чемпионат Нидерландов отменен. «Аякс» не станет чемпионом
На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах.
Вести.Ru 12:55
Общество
Попова пригрозила ужесточением карантинных мер
Власти России могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будет соблюдать уже введенные.
Известия 13:13
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Происшествия
В Новгородской области столкнулись военный грузовик и мусоровоз
Великий Новгород, 24 апреля 2020, 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области.
REGNUM 11:02
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
Экономика
Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти
Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal.
Lenta.ru 13:18
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Общество
МВД сможет штрафовать петербуржцев за нарушение режима самоизоляции
Правительство России утвердило соглашение, согласно которому власти Санкт-Петербурга передали МВД права, позволяющие штрафовать нарушающих режим самоизоляции граждан.
Слово и Дело 04:41
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Очереди могут формироваться только на улице, с соблюдением дистанции в 1,5 м. Парикмахерские и салоны красоты должны принимать клиентов только по предварительной записи, с интервалом не менее 20 минут и обслуживать каждого посетителя в отдельном кабинете.
Ведомости 09:46
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Экономика
Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей
Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
Культуромания 04:20
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48