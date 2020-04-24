Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новостивчера в 01:00

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Интерфакс24 апреля в 16:57

Набиуллина увидела потенциал снижения ставки на 100 базисных пунктов

Росбалт24 апреля в 09:12

ЦБ понизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года

BFM.ru24 апреля в 09:19

Подешевеет на полпроцента: что будет с ипотекой после снижения ставки ЦБ

РБК24 апреля в 09:37

Информация Банка России от 24 апреля 2020 г. «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых»

Гарант24 апреля в 09:11

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС24 апреля в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:01, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

РБК 00:01
6
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ 22:53
8
Здоровье

В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом

По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
31
Игры

Для Skyrim Special Edition выпустили новый пакет HD-текстур

Вашингтон, 26 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В сеть выложили новую версию модификации (мода), которая добавляет в игру The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition текстуры высокого разрешения.
REGNUM 15:19
1
Технологии

В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

Российские ученые создадут лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 22:51
3
Происшествия

Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы

Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
46
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
1,1K
Шоу-бизнес

«Еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму

Несмотря на упорство и талант, 35-летняя Екатерина Варнава может покинуть популярный телепроект.
StarHit.ru 14:30
Происшествия

Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии

Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 01:23
5
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
228
Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 вчера в 11:14
21
Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров

РИА Новости 20:47
10
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
231
Общество

Текущий год может стать одним из самых жарких в последние пять лет

RT на русском 21:50
2
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
25
Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
102
Здоровье

Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru 09:28
149
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
158
Армия и оружие

Район Лерамун в Алеппо расчистят от взрывчатки до конца апреля

Алеппо, Сирия, 27 апреля 2020, 05:50 — REGNUM Оставшиеся после зачистки террористов взрывоопасные предметы в районе Лерамун города Алеппо будут обезврежены до конца апреля, сообщил журналистам начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.
REGNUM 22:50
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,5K
Здоровье

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ 22:37
1
Общество

Власти Кемерова расширили список запрещённых для посещения территорий

Администрация города Кемерово расширила список городских общественных пространств, которые запрещено посещать из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 22:14
1
Общество

Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.
РИА Новости 18:46
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
213
Происшествия

Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП

Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ 07:50
80
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 07:57
2,9K
Здоровье

Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета

В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия 09:53
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
79
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии

По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РБК 02:15
23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное