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Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 560

Политика Финский историк оправдал создание концлагерей в Карелии в годы войны Историк Антти Лайне заявил, что удивлен действиями СК России, возбудившего уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийства жителей Карелии в ходе оккупации региона финскими войсками во время Великой Отечественной войны.

Энергетика Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля. 20

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Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 8

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 20

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 163

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Общество Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным. 200

Происшествия В Уфе заключенные колонии устроили беспорядки Зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин в эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал о бунте в одной из городских колоний, где заключенные хотели установить «черный» режим. 66

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