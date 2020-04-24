Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) - до 5,5% годовых и не исключил ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новостивчера в 01:00

Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

Московский Комсомолец24 апреля в 10:47

Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМ24 апреля в 14:41

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Интерфакс24 апреля в 16:57

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС24 апреля в 08:58

Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост

Urbc.Ru24 апреля в 07:32

Банк России видит пространство для продолжения смягчения ДКП

Finam.Ru24 апреля в 08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:33, Ашберн

Комментарии

Общество

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
1,7K
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
3,1K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Политика

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
2,3K
Общество

Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.
Московский Комсомолец 08:18
4
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
24
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,8K
Экономика

Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии

По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 24 апреля в 09:42
47
Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
19
Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru вчера в 08:56
448
Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
855
Происшествия

В супермаркете Благовещенска посетитель выстрелил в охранника

Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
ГТРК Амур 04:09
8
Общество

Детсады Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения

Ранее дошкольные учреждения планировали открыть 26 апреля. Детские сады Ростовской области будут закрыты до особого распоряжения.
Donday.ru 07:16
3
Общество

Сегодня православные отмечают Красную горку

Северпост 03:22
26
Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
350
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье

Газета.Ru 08:44
536
Общество

У 66 человек в Тульской области за сутки обнаружен коронавирус

Всего на территории Тульской области 644 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек уже выздоровели, 5 — скончались.
Kursk.com 05:56
200
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Политика

Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье Чернобыльскую зону отчуждения и наградил спасателей, которые принимали участие в тушении лесных пожаров.
ТАСС 08:59
Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк вчера в 02:49
177
Кино

Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн

Санкт-Петербургские ведомости 02:40
Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
24
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,7K
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
49
Шоу-бизнес

Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники

Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
5
Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
138
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
71
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
727
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное