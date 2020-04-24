Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новости25 апреля в 01:00

Информация Банка России от 24 апреля 2020 г. «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых»

Гарант24 апреля в 09:11

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС24 апреля в 08:58

Подешевеет на полпроцента: что будет с ипотекой после снижения ставки ЦБ

РБК24 апреля в 09:37

Набиуллина увидела потенциал снижения ставки на 100 базисных пунктов

Росбалт24 апреля в 09:12

ЦБ понизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года

BFM.ru24 апреля в 09:19

Снижение ключевой ставки поможет сохранить текущий уровень ипотечных – ДОМ.РФ

Интерфакс24 апреля в 07:57
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн

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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
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Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru вчера в 13:05
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Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

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В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

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Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия вчера в 00:51
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
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Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

Самолет с сахалинскими туристами, находившимися в Бангкоке, в понедельник утром прибыл в Южно-Сахалинск.
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском вчера в 06:54
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 25 апреля в 02:46
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

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Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

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Слово и Дело 25 апреля в 11:13
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