Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Комментарии
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки и дополнительные разрешения на поездки на дачу для пожилых людей, передает «РИА Новости».
РБК 02:25
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Культура
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Мы снимали историю о прощении»
Создатели сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузель Яхиной, стремились создать историю о прощении и о героине, способной преодолеть невзгоды и остаться человеком.
Татар-информ 23 апреля в 10:12
Единоборства
Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая
Интерфакс-Спорт вчера в 16:16
Происшествия
Теплоход сел на мель на реке Кама
"В 23 часа 24 апреля на реке Кама, на 1479 км., примерно 100 метров за правой кромкой судового хода, вблизи н.п. Саконы Алексеевского муниципального района теплоход Волгонефть "ВН-249" сел на мель.
Интерфакс 01:27
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Происшествия
На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26
РИА Новости 02:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники
На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12
Футбол
Гарри Каспаров призвал не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии
Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров обратился к исполнительному директору Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричарду Мастерсу с письмом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:18
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Общество
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 23 апреля в 15:42
Энергетика
США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Происшествия
Заражённый COVID-19 мужчина нарушил режим изоляции и приехал в Могочу
Мужчина прилетел из Москвы в Иркутск, и, не дождавшись окончания режима изоляции, поехал в Могочу.
Московский Комсомолец Чита 01:14
Общество
В Саратовской области открываются парикмахерские
На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 вчера в 11:28
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Технологии
Обновление Windows удалило файлы пользователей
«Все файлы старше одной недели удаляются без уведомления или перемещаются в корзину», — поделился опытом один из пользователей Windows 10.
Evo-rus.com вчера в 07:51
Футбол
В «Лацио» раскритиковали сторонников досрочного завершения сезона
Глава римского клуба последовательно призывает руководителей итальянского футбола отказаться от рассмотрения варианта досрочного завершения сезона.
Матч ТВ 00:35
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29