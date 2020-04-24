Финансы
КоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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Комментарии
Происшествия
Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина
Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Кино
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко прошла онлайн
Mockva.ru 23 апреля в 17:25
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Общество
В России за сутки выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5849 случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионе.
Моссовет вчера в 03:36
Экономика
Саудовская Аравия затянет пояса и займёт миллиарды: пандемия вынуждает
Саудовская Аравия может занять ещё 100 миллиардов риалов (26,6 миллиарда долларов) на внешних рынках в этом году, а общий долг королевства может достичь 220 млрд риалов ($ 58,5 млрд).
Евразия Daily 23 апреля в 02:23
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Здоровье
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50
Общество
В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»
Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
Общество
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
Общество
Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2
Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1
Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
Live24 06:23
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны
Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику
Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 04:12
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной: «Остается только молиться за нее»
Несмотря на все трудности, родные певицы уверены — Бабкина сильная женщина и сможет преодолеть любой недуг.
StarHit.ru 05:30
Происшествия
В Пермском крае уменьшилось количество людей на самоизоляции
Судя по этим данным, количество людей, находящихся на домашней самоизоляции, уменьшилось.
КП - Пермь 02:13