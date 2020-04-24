Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новости01:00

Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМвчера в 14:41

«Решение далось легко»: что означает снижение ключевой ставки на фоне коронакризиса

DP.RUвчера в 08:39

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ ухудшило прогноз курса рубля к доллару

Sport24.ruвчера в 07:48

Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?

Аргументы и Фактывчера в 08:14

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАССвчера в 08:58

Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

Московский Комсомолецвчера в 10:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:35, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина

Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
11
Происшествия

Самолёт-амфибия МЧС прибыл в Забайкалье для тушения пожаров

Чита.Ру 04:14
1
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
298
Технологии

Facebook представила сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms

Афиша Daily 04:11
3
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
41
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,7K
Кино

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко прошла онлайн

Mockva.ru 23 апреля в 17:25
55
Общество

Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону

Ридус 04:36
2
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
1,3K
Общество

В России за сутки выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 5849 случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионе.
Моссовет вчера в 03:36
Экономика

Саудовская Аравия затянет пояса и займёт миллиарды: пандемия вынуждает

Саудовская Аравия может занять ещё 100 миллиардов риалов (26,6 миллиарда долларов) на внешних рынках в этом году, а общий долг королевства может достичь 220 млрд риалов ($ 58,5 млрд).
Евразия Daily 23 апреля в 02:23
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
9
Здоровье

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50
431
Общество

В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»

Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
16
Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
295
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
21
Общество

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
55
Общество

Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
4
Общество

В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2

Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48
3
Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
13
Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
21
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1

Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
Live24 06:23
3
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
35
Общество

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
35
Шоу-бизнес

Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику

Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 04:12
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
73
Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
173
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной: «Остается только молиться за нее»

Несмотря на все трудности, родные певицы уверены — Бабкина сильная женщина и сможет преодолеть любой недуг.
StarHit.ru 05:30
3
Происшествия

В Пермском крае уменьшилось количество людей на самоизоляции

Судя по этим данным, количество людей, находящихся на домашней самоизоляции, уменьшилось.
КП - Пермь 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное