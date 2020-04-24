Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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Комментарии
Происшествия
В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки
Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
Общество
На Ставрополье умер лечивший от коронавируса пациентов медик
О первой смерти, зафиксированной в рядах медработников, сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграм.
Портал Северного Кавказа 04:35
Армия и оружие
Командующий 1-й гвардейской танковой армией назвал преимущества Т-72Б3
Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, Т-72Б3- это надежный танк.
Российская газета вчера в 05:03
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Происшествия
В Бурятии задержали вице-спикера парламента
Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.
ТАСС 08:54
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
Здоровье
Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций
Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Здоровье
В Поморье за сутки выявили 20 больных КОВИД
В Архангельской области за прошедшие сутки выявлены двадцать больных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по региону.
Невские Новости 08:58
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
News.ru 10:10
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса
Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 05:25
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Интерфакс 08:57
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Единоборства
Отец Нурмагомедова попал в больницу
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о своей госпитализации.
RT на русском 08:52
Культура
Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре
Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.
Рамблер 23 апреля в 14:25
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru 07:17
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Здоровье
В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Политика
Лавров объяснил нападки некоторых стран на ВОЗ
Москва полагает, что нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обоснованы стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Взгляд.ру 08:10
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23