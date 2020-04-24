Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Общество
Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении
Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями.
Gazeta.SPb 13:24
Политика
У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины
Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш 18:19
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты
Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Вести.Ru 12:17
Здоровье
В Туле от коронавируса скончался врач-терапевт
В Туле скончался врач-терапевт с подтвержденной коронавирусной инфекцией, об этом сообщило правительство региона на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Известия 17:40
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
Четыре медсестры, у которых ранее зафиксировали коронавирусную инфекцию, скончались в Санкт-Петербурге с начала апреля.
Известия 17:20
Кино
Крис Хемсворт унес Мьельнир и Громсекиру со съемок фильмов Marvel
Актер Крис Хемсворт признался ведущему шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», что хранит в своем австралийском доме Мьельнир и Громсекиру, легендарные оружия Тора, позаимствованные им на съемках.
Киноафиша России вчера в 02:37
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Комментатор Рамазан Рабаданов подтвердил информацию о том, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова оказался в больнице с предварительным диагнозом «пневмония».
LiveResult.Ru 14:42
Общество
У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
MedikForum.ru 17:41
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Происшествия
В Туле горит завод по производству битума
Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».
Известия 18:09
Наука
Коронавирусы заражали летучих мышей несколько миллионов лет назад
Ученые считают, что коронавирус, который вызвал пандемию в мире является родичем коронавирусов, поражающих подковоносых летучих мышей.
Live24 23 апреля в 07:31
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Экономика
Саудовская Аравия готовится много занимать
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru вчера в 16:23
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости вчера в 10:13
Авто
Объявлены цены на внедорожник Haval H5
Российские дилерские центры Haval предложат новый китайский внедорожник Haval H5 по цене от 1,1 млн рублей.
32CARS.ru 22 апреля в 06:04
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Игры
Вышла Sci-Fi стратегия XCOM: Chimera Squad, а XCOM 2 стала бесплатной
ЭндлессГеймОвер вчера в 05:58
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Футбол
Квеквескири: «В Венгрии в раздевалке вешали фотки людей с бородой и оружием. Подписывали меня под террориста»
Залетаешь в раздевалку и видишь фотографии людей с огромной бородой и с автоматами в руках. Грубо говоря, подписывали меня под террориста.
Sport24.ru 16:29
Армия и оружие
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
Согласно Defense Express, появившиеся самолеты поддержат присутствующие на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.
Lenta.ru 09:30
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29