Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост
Urbc.Ru24 апреля в 07:32
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На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом
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В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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За прошедшие сутки умер один человек. Пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, коронавирус стал сопутствующим.
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Дивеевский монастырь закрыли на карантин
Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
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Башаров впервые признался, почему не смог жить с Архаровой
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