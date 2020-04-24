В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Здоровье Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.

Общество Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти Российская экономика сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы. 265

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик). 1,3K

Футбол Уткин оценил перспективы Карпина в «Локомотиве» Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в столичном "Локомотиве".

Общество Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 34 года 34 года прошло с трагической даты в истории, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.

Общество Число случаев коронавируса в Волгоградской области достигло 212 В регионе за прошедшие сутки выявили еще 26 заразившихся жителей. Волгоградская область, 25 апреля / «Волга-Медиа.ру» /.

Технологии Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет Именно поэтому роутеры, которые установлены в домах граждан, будут поддерживать этот диапазон на том же уровне, что и 2,4 и 5 ГГц. 80

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 786

Здоровье Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Финансы К июлю рубль вернет свой докризисный курс Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировать ситуацию в мире и дал прогноз для начала восстановления финансовых рынков. 3

Происшествия Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова, бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой. 446

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 105

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 982