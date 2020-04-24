В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Общество Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24». 18

Общество В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости". 361

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 20

Шоу-бизнес Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщины года» Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему издание лишило телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после ее слов, что жертвы домашнего насилия сами виноваты. 549

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,2K

Наука Назван способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии. 19

Общество В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 24

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Общество В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 173

Религия РПЦ осудила не согласившихся с призывом не посещать храмы на Пасху Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил священников, публично утверждавших, что призывы патриарха не посещать церковь во время пасхальной службы, не являются прямым запретом и их можно не соблюдать. 2

Гаджеты Lenovo запатентовала смартфон с «вырезом наоборот» Как можно видеть на иллюстрациях, Lenovo предлагает оборудовать смартфон небольшим выступом, который расположится в левом верхнем углу корпуса. 3

Общество Чехия открыла границы после карантина Чехия разрешила свободное передвижение граждан по стране и даже выезд за границы, уведомил министр здравоохранения государства. 416

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Общество В Подмосковье выявили 605 новых случаев коронавируса За последние сутки медики подтвердили 605 новых случаев заражения. И теперь в Подмосковье с начала пандемии зарегистрировано 8494 пациента. 547