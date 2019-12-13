Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Экономика
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Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
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Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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