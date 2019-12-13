Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»

Реальное времявчера в 23:00

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 15:13

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости14 декабря в 00:00
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:22
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды

Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
REGNUM 05:57
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

ФАН вчера в 20:20
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия

В Краснодаре загорелась кровля хлебозавода

Кровля хлебозавода загорелась на площади 200 квадратных метров в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:05
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:10
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Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

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Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+

Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
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Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже сирийской нефти Турции

Ранее продажей нефти Турции с захваченных сирийских месторождений занимались террористы «ан-Нусры» и ИГ (группировки запрещены в РФ), сегодня этим занимаются американцы, взявшие «под охрану» нефтяные поля, расположенные к востоку от Евфрата.
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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
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Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области

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В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 04:16
Авто

Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
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Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов

В сети стали известны самые популярные комбинации для защиты аккаунтов от взлома.
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Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Astera вчера в 12:12
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Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
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Публику ужаснуло изуродованное пластикой лицо Успенской

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Армия и оружие

Систему прогнозирования вооруженных конфликтов придумали в России

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Телеканал 360° 06:17
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