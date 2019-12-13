Экономика
ИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Политика
Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Политика
США не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Общество
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Происшествия
Более сотни человек были ранены во время протестов в Нью-Дели
В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов, сообщает 15 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в местных медучреждениях.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Общество
Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула
Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Общество
Москвичей в конце недели ждет похолодание
Температура понизится в Москве примерно на 5 градусов в пятницу, 20 декабря.
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
Общество
Минфин запретит обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов РФ скорректирует проект новой пенсионной системы и уберет из него возможность обналичить замороженные с 2014 г. накопления.
Происшествия