Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%. Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»

Реальное времявчера в 23:00

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 15:13

Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости14 декабря в 00:00
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета вчера в 22:32
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году.
РБК вчера в 16:00
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Политика

Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
ТАСС вчера в 22:40
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РБК вчера в 22:55
Общество

Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

США не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.
REGNUM вчера в 23:36
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости вчера в 00:52
Общество

«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
ТАСС вчера в 21:07
Общество

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия

Более сотни человек были ранены во время протестов в Нью-Дели

В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов, сообщает 15 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в местных медучреждениях.
REGNUM вчера в 17:27
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ вчера в 19:01
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета вчера в 18:36
Общество

Москвичей в конце недели ждет похолодание

Температура понизится в Москве примерно на 5 градусов в пятницу, 20 декабря.
ТАСС вчера в 23:07
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Минфин запретит обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов РФ скорректирует проект новой пенсионной системы и уберет из него возможность обналичить замороженные с 2014 г. накопления.
МонаВиста 14 декабря в 07:22
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
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