Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

ПРАЙМ13 декабря в 13:47

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Эхо Москвы13 декабря в 10:05

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
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Сенат отложил рассмотрение суперсанкций в отношении России

Законопроект DASKA предполагает введение новых жестких санкций в отношении России, в первую очередь запрета на сделки с ее новым суверенным долгом.
Вести.Финанс 12 декабря в 09:28
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Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Смирнова — 15-я

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В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Газета.Ru 06:42
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«Даже не думаю»: Алина Загитова о завершении своей карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, фигуристка Алина Загитова в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором развеяла слухи об уходе из большого спорта.
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Объявлен состав сборной России на матч против Финляндии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".
Газета.Ru 06:45
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Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Японии.
РБК 05:51
Общество

СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока

Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Известия 06:39
Происшествия

Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
RT на русском 04:59
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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София Ротару может приехать в Москву с концертом

Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.
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Политика

В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:06
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
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Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
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Volkswagen Tharu назвали лучшим кроссовером в Китае

Согласно опросу, проведенному порталом Autohome, китайские автолюбители считают Volkswagen Tharu самой лучшей моделью в сегменте компактных кроссоверов.
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За здоровье тяжело больной Анастасии Заворотнюк молятся в монастырях

Семья актрисы рассказала о поддержке людей со всего мира. Больная раком Заворотнюк является верующим человеком.
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Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

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Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
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Политика

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Пензенской области молодым врачам вручили ключи от квартир

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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Общество

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
Российская газета 06:00
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