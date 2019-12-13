Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвы13 декабря в 10:05
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Авто
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Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.