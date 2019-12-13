Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Политика Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Политика Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Общество Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Политика Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Общество Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Технологии Половина российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году Россия в лидерах по динамике внедрения По состоянию на конец 2019 г. более 50% компаний в России уже внедрили или планируют в течение ближайших 12 месяцев завершить проекты по внедрению решений с использованием технологий интернета вещей.

Общество Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Гаджеты Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу 23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).