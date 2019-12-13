Экономика
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Политика
Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Политика
Эрдоган готовит вторжение в Ливию: кому нужна война в Африке
Продоложающаяся в Ливии гражданская война рискует выйти на новый уровень.
Космос
Рогозин рассказал о планах сделать «лифт» на Луну
«Роскосмос» намерен создать универсальный модуль для посадок на Луну.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Общество
В волгоградской школе учитель отстригла челку ученику
Экономика
В проекте о добровольных пенсиях могут установить минимальный взнос
Напомним, ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план в конце октября.
Политика
Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Берлин посылал запросы в РФ относительно убийства гражданина Грузии
Власти Германии неоднократно посылали в Россию запросы относительно убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Технологии
Половина российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году
Россия в лидерах по динамике внедрения По состоянию на конец 2019 г. более 50% компаний в России уже внедрили или планируют в течение ближайших 12 месяцев завершить проекты по внедрению решений с использованием технологий интернета вещей.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Политика
Украина разрешит двойное гражданство
На Украине готовят "программу иммиграции", которая предусматривает введение двойного гражданства.
Гаджеты
Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу
23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).
Происшествия
Подросток скончался от внезапной остановки сердца в Кольцово
Вчера, 15 декабря, состоялись похороны пятнадцатилетнего подростка из поселка Кольцово, который умер от внезапной остановки сердца.
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся нападать на Россию
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Футбол
Шаронов покинул казанский «Рубин»
Вместе с 43-летним специалистом коллектив покинул и его тренерский штаб. Контракт с клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.