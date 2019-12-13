Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49
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Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
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В волгоградской школе учитель отстригла челку ученику

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Экономика

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Коммерсантъ 14 декабря в 04:39
Политика

Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
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Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
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В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
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Китайские СМИ объяснили, почему США боятся нападать на Россию

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