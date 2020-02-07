Финансы
ИзвестияЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд. Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
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Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета
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В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
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Армия и оружие
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