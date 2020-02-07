Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд. Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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