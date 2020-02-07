с чего всё началось

В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд. Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

Футбол Семин рассказал, когда может завершить карьеру Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.

Общество Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Экономика ВТБ понизит ставки по ипотеке после решения ЦБ РФ По словам зампредседателя ВТБ Анатолия Печатникова, решение о понижении ставок по ипотеке принято после снижения ключевой ставки Центральным Банком России (ЦБ РФ).

Культура Умер известный актер Кирк Дуглас Знаменитый американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в стотрехлетнем возрасте, о чем в социальных сетях было сообщено его сыном, тоже известным актером Майклом Дугласом Сообщая о смерти своего отца, Майкл Дуглас отметил, что отец являлся «легендой для меня, актером из золотого века кино».

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.