Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости01:00

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Комсомольская правдавчера в 20:16

Итоги пятницы, 24 июля: ЦБ понизил ставку, но рынки испугались не этого

Finam.Ruвчера в 12:43

Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

Реальное времявчера в 12:00

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАССвчера в 09:48

Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

REGNUMвчера в 10:33

Экономист спрогнозировал дальнейшее изменение ставки ЦБ

Газета.Ruвчера в 11:12
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Газета.Ru вчера в 16:03
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Наука

Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике

Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa 23 июля в 05:05
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Музыка

Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева

Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru вчера в 18:29
Общество

В европейской части РФ похолодает в начале августа

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 25 июля, что начало августа в европейской части страны ознаменуется похолоданием.
Известия вчера в 23:19
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
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Футбол

Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»

Клуб решил прибегнуть к помощи участниц конкурса «Мисс ФК Нижний Новгород», организовав фотосессию с красивыми девушками, примеряющими на себе обновлённые комплекты форм.
Чемпионат вчера в 23:49
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 10:04
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Общество

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
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Политика

Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне

Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом сообщает Houston Chronicle.
RT на русском 01:44
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Автоспорт

Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?

F1news.ru вчера в 14:57
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Коммерсантъ вчера в 11:03
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55
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Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Армия и оружие

Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля

В Минобороны САР заявили о двух пострадавших в результате атаки вертолётов ВВС Израиля по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
RT на русском вчера в 19:05
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат

Вестник вчера в 04:40
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
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Авто

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака».
Tvoe-avto.com вчера в 11:51
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Футбол

«Зенит» оштрафовали на полмиллиона рублей за баннер про Федуна

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский "Зенит" на 500 тысяч рублей за баннер, который вывесили болельщики клуба с берегов Невы на матче с московским "Спартаком".
РЕН ТВ вчера в 11:36
Происшествия

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РБК вчера в 22:58
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Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
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Футбол

«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
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Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
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Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент страны поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов службы.
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Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 23 июля в 04:16
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В Челябинске 26 тысяч жителей остались без электроснабжения

Без элестроснабжения остались 26 тысяч жителей.
Урал-пресс-информ 01:29
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Как работают Яндекс.Новости?
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