Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани
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Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Газета.Ru вчера в 16:03
Наука
Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa 23 июля в 05:05
Музыка
Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева
Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru вчера в 18:29
Общество
В европейской части РФ похолодает в начале августа
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 25 июля, что начало августа в европейской части страны ознаменуется похолоданием.
Известия вчера в 23:19
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Футбол
Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»
Клуб решил прибегнуть к помощи участниц конкурса «Мисс ФК Нижний Новгород», организовав фотосессию с красивыми девушками, примеряющими на себе обновлённые комплекты форм.
Чемпионат вчера в 23:49
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 10:04
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
Политика
Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне
Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом сообщает Houston Chronicle.
RT на русском 01:44
Автоспорт
Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?
F1news.ru вчера в 14:57
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
В Минобороны САР заявили о двух пострадавших в результате атаки вертолётов ВВС Израиля по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
RT на русском вчера в 19:05
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник вчера в 04:40
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака».
Tvoe-avto.com вчера в 11:51
Футбол
«Зенит» оштрафовали на полмиллиона рублей за баннер про Федуна
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский "Зенит" на 500 тысяч рублей за баннер, который вывесили болельщики клуба с берегов Невы на матче с московским "Спартаком".
РЕН ТВ вчера в 11:36
Происшествия
Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС
РБК вчера в 22:58
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент страны поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов службы.
Российская газета вчера в 21:28
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 23 июля в 04:16
Происшествия
В Челябинске 26 тысяч жителей остались без электроснабжения
Без элестроснабжения остались 26 тысяч жителей.
Урал-пресс-информ 01:29
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39