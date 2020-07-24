Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического минимума

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24 июля в Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет.
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Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

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В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.
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«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

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Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль

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