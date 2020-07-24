Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Здоровье
На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса
Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Лезги газет 01:48
Кино
Участник «Лиги справедливости» уличил Джосса Уидона в трусости
Актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в фильме "Лига справедливости", вновь обрушился с критикой на режиссера Джосса Уидона, который был вынужден завершить работу после того, как проект покинул Зак Снайдер.
Kinonews.ru 15:48
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
24 июля в Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет.
Live24 09:01
Здоровье
Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара
В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
Суть событий 09:07
Общество
СНБО заявил об утечке IP-адресов правительственных сайтов Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.
Известия 14:28
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 13:23
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Экономика
Определены европейские страны с самым доступным для населения бензином
Рейтинг европейских стран с самыми доступными для населения ценами на бензин возглавил Люксембург.
Вечерняя Москва 18:52
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Авто
Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет
Car.ru вчера в 11:46
Кино
Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль
В этом году программа показа кинофестиваля включает 320 фильмов, которые в разное время будут демонстрировать в 29 кинотеатрах Шанхая.
ТАСС вчера в 04:01
Общество
Международное авиасообщение возобновится для России с 1 августа
Международное авиасообщение с другими странами возобновится для России с 1 августа, заявил 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Чита.Ру 24 июля в 07:11
Происшествия
Красноярцы вышли «покормить голубей» в поддержку хабаровчан
Все протестующие высказывали слова поддержки Хабаровску, который восстал против незаконного ареста Сергея Фургала, и требовали освобождения политических узников: Фургала, Платошкина и Быкова.
KrasNews.com вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Экономика
Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня
После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.
Газета.Ru 16:06
Наука
В США создали многоразовую маску от коронавируса, которая эффективнее медицинской
В США нашли способ сделать многоразовую маску для лица более эффективной, чем одноразовая медицинская.
Комсомольская правда вчера в 08:51
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России.
Российская газета 18:15
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Интернет
Telegram запустил функцию видеозвонков
Anews 12:00