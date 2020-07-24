Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Lenta.ru 22 июля в 00:40
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Захарова: США пытаются спровоцировать конфликт между Россией и Китаем
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Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
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