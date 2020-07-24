с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Футбол Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро.

Политика В США заявили, что Россия, Китай и Иран подрывают доверие к выборам Вашингтон, 24 июля 2020, 22:53 — REGNUM США обеспокоены влиянием, которое оказывает Россия на процесс президентских выборов, так как Москва пытается подорвать доверие американского народа к выборам президента, заявил 24 июля директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 292

Общество В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки. 12

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 820

Общество Росавиация определила правила для россиян при возвращении из-за рубежа Россияне перед вылетом на родину из-за рубежа должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг, говорится в сообщении Росавиации.

Футбол «Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А "Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе Лера Кудрявцева призналась, что по ночам страдает от страшного недуга, справиться с которым никак не может.

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Киберспорт В шутере «Anthem 2.0» бои между игроками будут не особо важны На вопросы аудитории о PvP Дейли ответил расплывчато, однако подтвердил, что сражения между игроками не являются приоритетом в разработке.

Киберспорт Онлайн-игры GTA Online и Red Dead Online вскоре получат большие обновления Вашингтон, 24 июля 2020, 19:22 — REGNUM Студия Rockstar Games объявила, что летом 2020 года игры Grand Theft Auto Online и Red Dead Online получат масштабные обновления.

Футбол Гол Неймара принес «ПСЖ» победу в финале Кубка Франции Игра, прошедшая на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась победой парижан со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Неймар.

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 59

Футбол Лоран Блан может стать главным тренером «Барселоны» Мадрид, 22 июля 2020, 17:27 — REGNUM 54-летний французский специалист Лоран Блан может стать главным тренером каталонской «Барселоны».