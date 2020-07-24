Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
Читать в источнике
Оценить969
Подробнее о событии
Показать все источники
Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани
Реальное времявчера в 12:00
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
Piter.tv 23 июля в 01:36
Единоборства
Петр Ян оскорбил экс-чемпиона UFC Орловского, назвав его «чистой шкурой»
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян жестко отреагировал на высказывание бывшего чемпиона промоушена в тяжелом весе Андрея Орловского.
Газета.Ru 01:16
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Наука
Ученые идентифицировали древние останки как неандертальскую женщину
Planet Today вчера в 04:26
Гаджеты
Xiaomi готовит анонс новой недорогой электронной книги Mi EBook Reader
Ferra 23 июля в 08:34
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Названы клубы, которые выступили за увеличение количества команд-участниц РПЛ до 18.
Metaratings 23 июля в 07:17
Киберспорт
Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru вчера в 01:58
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Футбол
Какое место занял бы «Спартак», если бы в РПЛ не было VAR
Серьёзные изменения были бы в борьбе за шестую строчку: если бы VAR не было в РПЛ, шестое место занял бы занял «Спартак» (42), а не «Динамо» (41).
Metaratings вчера в 05:04
Здоровье
Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина
Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 23 июля в 01:46
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк принял решение уйти из команды.
CT news вчера в 09:07
Происшествия
Красноярец задержан за организацию убийства собственной экс-жены
ИА Запад24 вчера в 05:58
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Армия и оружие
Украинские формирования обстреляли поселок Фрунзе из БМП-2 и ЗУ-23
Украинские боевики применили против поселка вооружение БМП-2 — 20 снарядов и зенитную установку ЗУ-23-2 — 50 снарядов.
Новостной фронт вчера в 16:44
Гаджеты
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Общество
Российская сеть гипермаркетов убрала из продажи армянские товары
Моллы.Ru вчера в 02:47
Общество
В Китае выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Китае были выявлены 34 новых случая заболевания коронавирусом, а также 74 бессимптомных носителя.
RT на русском вчера в 21:09
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
Авто
Зиновьев дал семь советов по выбору автомобиля с пробегом
Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев дал семь простых советов, как правильно выбрать и купить автомобиль с пробегом.
Автоновости дня 22 июля в 01:35
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа
Полит.ру вчера в 09:13
Общество
Самоизоляция в Саратовской области продлена для граждан старше 65 лет
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 9 августа для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Саратов.Экспресс 00:34
Футбол
Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября
Розыгрыш чемпионата Англии по футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 09:57
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
ТАСС вчера в 16:18