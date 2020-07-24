Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

РИА Новости01:00

Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

REGNUMвчера в 10:33

Экономист спрогнозировал дальнейшее изменение ставки ЦБ

Газета.Ruвчера в 11:12

Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани

Реальное времявчера в 12:00

Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

ТАССвчера в 09:48

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Комсомольская правдавчера в 20:16

Высокие ставки по банковским вкладам остались в прошлом

Finam.Ruвчера в 09:25
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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 23 июля в 01:36
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Единоборства

Петр Ян оскорбил экс-чемпиона UFC Орловского, назвав его «чистой шкурой»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян жестко отреагировал на высказывание бывшего чемпиона промоушена в тяжелом весе Андрея Орловского.
Газета.Ru 01:16
Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Наука

Ученые идентифицировали древние останки как неандертальскую женщину

Planet Today вчера в 04:26
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Xiaomi готовит анонс новой недорогой электронной книги Mi EBook Reader

Ferra 23 июля в 08:34
Футбол

«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд

Названы клубы, которые выступили за увеличение количества команд-участниц РПЛ до 18.
Metaratings 23 июля в 07:17
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Киберспорт

Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide

CyberSport.ru вчера в 01:58
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Футбол

Какое место занял бы «Спартак», если бы в РПЛ не было VAR

Серьёзные изменения были бы в борьбе за шестую строчку: если бы VAR не было в РПЛ, шестое место занял бы занял «Спартак» (42), а не «Динамо» (41).
Metaratings вчера в 05:04
Здоровье

Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина

Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 23 июля в 01:46
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Футбол

«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком

Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк принял решение уйти из команды.
CT news вчера в 09:07
Происшествия

Красноярец задержан за организацию убийства собственной экс-жены

ИА Запад24 вчера в 05:58
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Общество

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
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Происшествия

Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
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Армия и оружие

Украинские формирования обстреляли поселок Фрунзе из БМП-2 и ЗУ-23

Украинские боевики применили против поселка вооружение БМП-2 — 20 снарядов и зенитную установку ЗУ-23-2 — 50 снарядов.
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Гаджеты

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
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Общество

Российская сеть гипермаркетов убрала из продажи армянские товары

Моллы.Ru вчера в 02:47
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Общество

В Китае выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Китае были выявлены 34 новых случая заболевания коронавирусом, а также 74 бессимптомных носителя.
RT на русском вчера в 21:09
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Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
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Авто

Зиновьев дал семь советов по выбору автомобиля с пробегом

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев дал семь простых советов, как правильно выбрать и купить автомобиль с пробегом.
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Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

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Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

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Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

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Самоизоляция в Саратовской области продлена для граждан старше 65 лет

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 9 августа для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
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Футбол

Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября

Розыгрыш чемпионата Англии по футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

ТАСС вчера в 16:18
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