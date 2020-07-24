Финансы
Газета.RuЦентробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме того, ЦБ сузил прогноз по падению ВВП России в текущем году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.
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На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении до 1-2% с 2-3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%
— Эльвира Набиуллина, российский политикИнтерфакс 08:50
с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
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