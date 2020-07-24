с чего всё началось

На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении до 1-2% с 2-3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Кроме того, ЦБ сузил прогноз по падению ВВП России в текущем году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 521

Общество В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба. 1

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок Блогер Настя Ивлеева может похвастаться идеальными формами, однако за время режима самоизоляции даже она набрала лишние килограммы, от которых сразу же после снятия ограничений начала избавляться. 7

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление В результате остановки 8 насосов по откачке приточной воды на отметке минус 245 идет подтопление шахты.

Армия и оружие В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД. 3

Футбол РФС утвердил сроки трансферных окон следующего сезона Российский футбольный союз в рамках заседания, прошедшего в формате видеоконференции, утвердил ряд важных решений.

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 1,3K

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Наука Радиус распространения коронавируса оказался более восьми метров Ученые из ФРГ изучили обстоятельства вспышки COVID-19 на одном из мясокомбинатов и установили, что коронавирус может передаваться на расстояние более восьми метров. 9

Общество Шеф-повар российского ресторана вышел с меню к властям и получил штраф В Ульяновске шеф-повар местного ресторана Сергей Павлов вышел к зданию правительства региона и поднял над головой меню, чтобы обратить внимание властей на проблемы ресторанного бизнеса в период пандемии коронавируса. 36

Экономика На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели. 26

Кино Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год Картина «Тихое место 2» ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020 года, но теперь выйдет 23 апреля 2021-го, а «Топ Ган» переехал с 23 декабря 2020-го на 2 июля 2021 года, сообщает Variety.