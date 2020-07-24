Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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Общество
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на премьер-министра Михаила Мишустина.
BFM.ru 06:34
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Происшествия
Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»
Поезда проезжают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве без остановки. Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.
Газета.Ru 07:17
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Происшествия
Жители казахстанского города пытались линчевать педофила
Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.
Lenta.ru 02:20
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о своем похудении на 10 кг
Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась поклонникам, что смогла избавиться от десяти лишних килограммов.
VSE42.RU 01:43
Технологии
Четыре компании построят Skyborg для Пентагона
Популярная механика 06:31
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
Live24 вчера в 03:02
Общество
СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии
Следственный комитет сообщил, что за первое полугодие 2020 года в Российской Федерации увеличилось количество призывников, уклонившихся от службы в армии страны.
Народные новости 04:57
Происшествия
13 человек задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы
После драки с участием 20 человек на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек.
Известия 04:57
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
Авто
Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника BMW X7
Компания BMW представила специальную версию кроссовера BMW X7 – Dark Shadow Edition с уникальным дизайном экстерьера и расширенным оснащением.
Автоновости дня 04:25
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
Общество
В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В Соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК 06:54
Общество
В Минздраве назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР
Российская Федерация удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском.
Вечерняя Москва 22 июля в 14:54
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
RT на русском 07:00
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
Evo-rus.com 07:27