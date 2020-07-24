Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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Эксперт: рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7,5% к концу года

ТАСС07:32

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ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку до 4,25%

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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

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ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

Общественная служба новостей07:01
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Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Жители казахстанского города пытались линчевать педофила

Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.
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Общество

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В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Четыре компании построят Skyborg для Пентагона

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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
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Общество

СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии

Следственный комитет сообщил, что за первое полугодие 2020 года в Российской Федерации увеличилось количество призывников, уклонившихся от службы в армии страны.
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13 человек задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

После драки с участием 20 человек на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек.
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Футбол

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
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Авто

Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника BMW X7

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Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
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Общество

В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

В Соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
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Общество

В Минздраве назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
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Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

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Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР

Российская Федерация удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском.
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Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
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В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника

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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой

Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
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